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    Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor

    Dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Yangına poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 09:15
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    Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor

    Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü.

    POYRAZ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

    Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi.

    Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi.

    YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

    Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken; yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi.

    Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

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    Mersin in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor #2

    Mersin in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor #3

    Mersin in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor #4

    Mersin in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor #5

    Mersin in Aydıncık ilçesinde orman yangını sürüyor #6

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