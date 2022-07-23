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    Merter'de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı

    Kedi saldırısına uğrayan Ata Özbek, "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı. Köpeğimi korumak için kucağıma alınca kedi bacağıma yapıştı. Ayağımla kediyi savurmaya çalıştım" dedi.
    • 23.07.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 14:32
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    Merter'de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı

    İstanbul Merter'de cins köpeğini gezmeye çıkaran Ata Özbek, kedi saldırısına uğradı.

    Sokak kedisi, Karamel isimli köpeği kaldırımda fark ederek üzerine atladı.

    Ani refleks gösteren Özbek, köpeğine kucağına almak istedi. O sırada ayağına yapışan kediyi savurmak için uğraşan genç adam nacaklarından yaralandı.

    "Bacağım paramparça oldu"

    Kuduz aşısı olmak zorunda kaldığını söyleyen Özbek, "Genelde Karamel tepki gösterdiğinde ben uyarıyordum. Sanırım kedi geçmişte bir köpek saldırısına uğradı ve çevrede de yavruları vardı, o nedenle saldırmış olabilir. Kedinin saldırdığını fark ettiğimde, Karamel'i kucağıma aldım. O sırada kedi bacağıma yapıştı. Mecburen ayağımla kediyi savurmaya çalıştım.

    Tırnakları çok sivriydi ve Karamel'in gözünü yaralayabilirdi. O an da insanlar müdahale edemedi, şaşkınlıkla izlediler. Bacağım paramparça oldu. Yaralarım için hastaneye gittim. Normalde kedilerde kuduz olmuyor ama, enfeksiyon kapmamak için merhemle tedavi gördüm. Kuduz aşısı oldum" diye konuştu.

    Merter'de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı VİDEO

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #1

    Kedi gördüğünde sinirleniyor

    DHA'nın aktarımına göre; Özbek, köpeği Karamel'in bu olaydan sonra kedi gördüğünde sinirlendiğini de belirtti.

    Kedinin saldırdığı o anlar, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı.

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #2

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #3

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #4

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #5

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #6

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #7

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #8

    Merter de köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı #9

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