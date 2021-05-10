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    Merter'de lastiği patlayan araca, minibüs çarptı

    Merter D-100 karayolunda seyir halindeki minibüsün, sürücüsünün lastikleri patladığı için yol kenarında park ettiği otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:24
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    Merter'de lastiği patlayan araca, minibüs çarptı

    Merter D-100 karayolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda, Buket Sultanbeşir yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken lastiği patladı.

    Lastiği patlayan otomobil, sürücüsü tarafından en sağ şeride park edildi.

    O esnada Münir İnce yönetimindeki minibüs, park eden aracı fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı.

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü Buket Sultanbeşir ile minibüs sürücüsü Münir İnce yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

    Merter kaza

    Merter'de lastiği patlayan araca, minibüs çarptı VİDEO

    "SON ANDA KURTULDUK"

    Kazayı son anda atlatan Gökay Gündoğdu, "Biz de son anda kurtardık. Kadın sürücünün iki lastiği patlamış. Tam kenara çekmemiş. Arkadan gelen araçta aldığı emniyeti görmemiş. Emniyetin üstünden geçmiş. O esnada hanımefendi aracın içinde oturuyormuş. Biz de yardım etmeye çalıştık. Durumları iyi, hafif yaralılar. Minibüs arkadan vurmuş. Kadının durduğu yer doğru yer değil. Aracı emniyet şeridine çekmemiş." dedi.

    Merter kaza

    Merter kaza

    Merter kaza

    Merter kaza

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