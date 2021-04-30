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    Merter'de metrobüs yangını

    Seyir halindeki içi boş metrobüsten birden yükselen dumanlar panik yarattı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 15:17
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    Merter'de metrobüs yangını

    İstanbul Merter'de içerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yükselen dumanlar trafikte seyreden araçların kamerasına yansıdı.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

    Metrobüs yapılan müdahalenin ardından çekici yardımıyla götürüldü.

    Merter'de metrobüs yangını VİDEO

    Merter de metrobüs yangını #1

    Merter de metrobüs yangını #2

    Merter de metrobüs yangını #3

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