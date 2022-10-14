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Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti

Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti

İstanbul Merter'de seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti.