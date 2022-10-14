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- Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti
Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti
İstanbul Merter'de seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti.
- 14.10.2022 - 05:26
Güngören Merter’de dün öğle saatlerinde trafikte seyir halinde olan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.
Cadde üzerinde seyreden 34 M 4126 plakalı minibüsün vatandaşları tıka basa doldurarak yolculuk etti.
Ölümcül yolculuk
İHA'nın aktardığına göre; yolculuk esnasında vatandaşların biri bir eliyle büyük bir poşet tutup diğer eliyle aracın demirine tutundu. Vatandaşların ölümle burun buruna yolculuk ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.