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    Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti

    İstanbul Merter'de seyir halinde olan bir dolmuştaki yolculardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti.
    • 14.10.2022 - 05:26
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    Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti

    Güngören Merter’de dün öğle saatlerinde trafikte seyir halinde olan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.

    Cadde üzerinde seyreden 34 M 4126 plakalı minibüsün vatandaşları tıka basa doldurarak yolculuk etti.

    Ölümcül yolculuk

    İHA'nın aktardığına göre; yolculuk esnasında vatandaşların biri bir eliyle büyük bir poşet tutup diğer eliyle aracın demirine tutundu. Vatandaşların ölümle burun buruna yolculuk ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.

    Merter'de yolcu, minibüsten sarkarak seyahat etti - VİDEO


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