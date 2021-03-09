Mervenur Polat'ın katilinden itiraf: İple boğdum

Antalya'da aylardır kayıp olan ve cansız bedeni bulunan 1 çocuk annesi Polat'ın, gözaltına alınan C.A. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da 4.5 aydır kayıp olarak aranırken bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın, cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Genç kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına alırken, Polat'ın cenazesi bugün memleketi Kayseri'de defnedildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda ise C.A., Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti.

İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Polat ile aralarında tartışma çıktığını, o sırada eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.

CESEDİ BABASININ EVİNDE SAKLADI

Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı.

S.G.'nin ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 KİLOYA DÜŞTÜ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Polat'ın cesedinin, büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu belirtildi.

Sorgusu devam eden 6 şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

"AYLARCA CESETLE YAŞAMIŞIZ"

Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, "Şüphelilerinden C.A'nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boşver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum." diye konuştu.