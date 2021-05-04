Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü

Sağanak yağışla birlikte yıldırımın isabet ettiği genç bir adam, hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, dün akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu.

Yağışla birlikte Merzifon'a bağlı Karatepe köyüne, yıldırım düştü.

YILDIRIM İSABET ETTİ

Yıldırımın isabet ettiği 31 yaşındaki H.C.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.