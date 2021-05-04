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    Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü

    Sağanak yağışla birlikte yıldırımın isabet ettiği genç bir adam, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 07:51
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    Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde, dün akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu.

    Yağışla birlikte Merzifon'a bağlı Karatepe köyüne, yıldırım düştü.

    YILDIRIM İSABET ETTİ

    Yıldırımın isabet ettiği 31 yaşındaki H.C.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Merzifon da yıldırım düştü: 1 ölü #1

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