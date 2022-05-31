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    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi

    2020'de görevi başında şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan’ın 7 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için özel konvoylu sünnet düğünü düzenlendi. Minik Poyraz'ın mutluluğunu görenlerin içi ısındı.
    • 31.05.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:05
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    Sakarya’da 17 Ekim 2020 yılında Erenler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip ettikleri sırada kaza yaparak şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan’ın 7 yaşındaki oğlu için sünnet düğünü yapıldı.

    Düğüne; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Osman Aral, Serdivan İlçe Emniyet Müdürü Sibel Özkan, Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay, çok sayıda polis katıldı.

    Minik Poyraz'ın mutluluğu gözlerine yansıdı

    Evinin önünde polis araçları ile sirenler eşliğinde konvoy yapılarak düğün salonuna kadar gelen minik Poyraz’ın mutluluğu, gözlerinden okundu.

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi

    Şehidin eşi teşekkür etti

    İHA'nın aktardığına göre; şehit polis memuru Tekcan’ın eşi Büşra Tekcan da sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi #1

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi #2

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi #3

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi #4

    Mesai arkadaşlarından şehit polisin oğluna düğün sürprizi #5


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