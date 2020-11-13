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    Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

    Bugün ülkenin orta ve batı kesimlerinde sağanak yağış olacağı uyarısı Meteorolojiden geldi. Marmara Bölgesi, Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor.
    • AA
    • 13.11.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:49
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    Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor.

    Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

    PUS VE SİS BEKLENİYOR

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor #1

    MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

    Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor #2

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