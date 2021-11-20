Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Tahminlere göre yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için sıcaklık değerleri de paylaşıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kar yağışı uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Açıklamada, "Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.





SICAKLIK DEĞERLERİ

İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece olarak gerçekleşeceği tahmini paylaşıldı.