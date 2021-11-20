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    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Tahminlere göre yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için sıcaklık değerleri de paylaşıldı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 09:06
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    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kar yağışı uyarısında bulundu.

    Müdürlükten yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

    KAR YAĞIŞI GELİYOR

    Açıklamada, "Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

    Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #1

    SICAKLIK DEĞERLERİ

    İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece olarak gerçekleşeceği tahmini paylaşıldı.

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