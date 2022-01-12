Bıçaklı metro saldırganına 18 yıl hapis istemi

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda bir kişi, geçtiğimiz kasım ayında akşam saatlerinde elinde ekmek bıçağıyla 3 kadına küfürler savurarak saldırı girişiminde bulunmuştu.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın kimliğini ve adresini belirleyip, operasyonla kendisini yakalayıp gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.