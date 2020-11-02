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Metrobüste arkadaşlarıyla kavga eden şahıs bıçaklandı

Metrobüste arkadaşlarıyla kavga eden şahıs bıçaklandı

Arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerle bir anda kavgaya tutuşan ve bıçaklı saldırıya uğrayan Cuma Y.'nin o anları kameraya yansıdı.