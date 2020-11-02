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- Metrobüste arkadaşlarıyla kavga eden şahıs bıçaklandı
Metrobüste arkadaşlarıyla kavga eden şahıs bıçaklandı
- DHA
- 02.11.2020 - 14:23
- Güncelleme : 02.11.2020 - 14:43
Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında, Cuma Y. ile arkadaşları olduğu iddia edilen 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cuma Y., arkadaşları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
METROBÜS DURUNCA KENDİNİ DIŞARI ATTI
Kavgada yaralanan Cuma Y., şoförün aracı durdurması üzerine kendini dışarı attı. Yaralıyı bir süre kovalayan şahıslar ise daha sonra olay yerinden kaçtı.
Metrobüste bulunan vatandaşlar, yaşanan olayın ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Metrobüste arkadaşlarıyla kavga eden şahıs bıçaklandı
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlatırken, yaralanan Cuma Y. Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kavga ve kovalamaca anları yolcuların cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.