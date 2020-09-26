Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Metrobüste bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı

    Metrobüste bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı

    İstanbul'daki bir metrobüste, bir şahsın bağırarak ezan okuduktan sonra namaz kılması şaşkınlık yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 14:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul’da bu sabah metrobüste seyahat eden bir kişi, hareket halindeki araçta bir anda bağırarak ezan okumaya başladı.

    Metrobüste çok sayıda yolcu olmasına rağmen bağıra bağıra ezan okuyan kişi, daha sonra yere serdiği seccade üzerinde namaz kılmaya başladı.

    YOLCULAR KAÇTI

    Yolcuların şaşkınlıkla karşıladığı olay, aynı metrobüste seyahat eden başka bir kişi tarafından kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde ise yolcuların panik halinde kaçmaya çalıştığı görülüyor.

    Metrobüste bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı #1

    Metrobüste namaz kılmaya başlayan adam İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir