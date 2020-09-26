Metrobüste bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı

İstanbul'daki bir metrobüste, bir şahsın bağırarak ezan okuduktan sonra namaz kılması şaşkınlık yarattı.

İstanbul’da bu sabah metrobüste seyahat eden bir kişi, hareket halindeki araçta bir anda bağırarak ezan okumaya başladı.

Metrobüste çok sayıda yolcu olmasına rağmen bağıra bağıra ezan okuyan kişi, daha sonra yere serdiği seccade üzerinde namaz kılmaya başladı.

YOLCULAR KAÇTI

Yolcuların şaşkınlıkla karşıladığı olay, aynı metrobüste seyahat eden başka bir kişi tarafından kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde ise yolcuların panik halinde kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Metrobüste namaz kılmaya başlayan adam İZLE