Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1167
-0.46%
Dolar
17.8625
0.51%
Altın
986.58
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.738
-3.75%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı

    Bahçelievler Şirinevler’den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa arka arkaya tekme attı.
    • 26.07.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı

    İstanbul'da Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi.

    Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs, aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

    Taciz ettiğini düşünerek yanındaki şahsa tekmeler savurdu

    Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı.

    Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

    Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada VİDEO

    Metrobüste bulunan yolcular genç kadını sakinleştirdi

    Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle şahıs, duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K., emniyete giderek şikayette bulundu.

    Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı #1

    25 gün sonunda yakalandı

    Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi.

    İHA'nın aktardığına göre devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı #2

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı #3

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı #4

    Metrobüste taciz iddiası: 25 gün sonra yakalandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Cahide Birgül yeni romanıyla kuralları değiştiriyor
    Kitap

    Cahide Birgül yeni romanıyla kuralları değiştiriyor

    Yeni çıkan kitaplar
    Kitap

    Yeni çıkan kitaplar

    Görüş Bildir