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    Metroda önce saçına dokundu sonra taciz etti

    Bindiği metroda yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cinsel tacize maruz kalan güzellik uzmanı, yaşadığı zor anları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 21:49
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    Metroda önce saçına dokundu sonra taciz etti

    Show TV'nin haberine göre, Hacıosman'a gitmek için metroya binen güzellik uzmanı, yabancı uyruklu bir şahsın yanına oturarak saçına dokunmaya başladığını öne sürdü.

    Durumdan rahatsız olan kadın daha sonra karşı tarafa geçtiğini söyledi.

    Bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen kadın, şahsın yaptığı hareketler ile cinsel tacize devam ettiğini belirtti.

    "TAKİP EDİP, SIKIŞTIRDI"

    Metrodan inen ve şüpheli tarafından takip edildiğini iddia eden kadın, "Yürüyen merdivenlerde beni sıkıştırdı. Çevredekilerden yardım istedim ancak kimse tepki göstermedi." dedi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Yaşanan o anları kayda alan kadının durumu polise bildirdiği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ise şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Yabancı uyruklu adamın çok sayıda suç kaydı olduğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndrerildiği bildirildi.

    Metroda önce saçına dokundu sonra taciz etti

    Metroda önce saçına dokundu sonra taciz etti #1

    Metroda önce saçına dokundu sonra taciz etti #2

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