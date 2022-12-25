8 dakikalık yürüme mesafesindeki evine doğru ilerleyen genç kıza, bir araç sürücüsü laf attı. Tacize isyan eden genç kız, “Ne kadar rezilsiniz” diyerek başına gelenleri anlattı.

Bir yandan kadına yönelik şiddetle mücadele, diğer yandan süregelen taciz olayları…

Genç bir kız, metrodan çıkıp evine doğru ilerliyordu ki; yanına bir araç yanaştı.

Cam indirip, laf attı

Camı açan ve aracın sürücüsü olduğu tahmin edilen kişi, genç kıza laf attı.

Neye uğradığını şaşıran ve adeta eli ayağı titreyen genç kız, yaşadıklarını o an kayda aldı.

Metrodan çıkıp evine doğru giderken tacize uğradı VİDEO

“Ne kadar rezilsiniz”

Sosyal medya hesabından video paylaşan genç kız, olana bitene şöyle isyan etti:

“Metrodan indim, evime gidiyorum. Yol da 8 dakika, bir şey değil. Eşofmanlıyım, eşofmanlı olmasam da laf atmaması gerekiyor. Ama yok atıyor. Şu an, şurada bekliyor. Gerçekten küfretmek istiyorum, ağız dolusu artık. Yapmayın, şunu yapmayın. Yolda gördüğünüz kadınlara arabayı durdurup camı açıp laf atmayın ya. Ne kadar rezilsiniz. Kulaklık takmıyorum, 8 dakikalık yolda başıma bir şey gelmesin diye. Yapmayın bunu, yapmayın…”