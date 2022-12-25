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- Metrodan çıkıp evine doğru giderken tacize uğradı
Metrodan çıkıp evine doğru giderken tacize uğradı
- Haber Merkezi
- 25.12.2022 - 13:56
Bir yandan kadına yönelik şiddetle mücadele, diğer yandan süregelen taciz olayları…
Genç bir kız, metrodan çıkıp evine doğru ilerliyordu ki; yanına bir araç yanaştı.
Cam indirip, laf attı
Camı açan ve aracın sürücüsü olduğu tahmin edilen kişi, genç kıza laf attı.
Neye uğradığını şaşıran ve adeta eli ayağı titreyen genç kız, yaşadıklarını o an kayda aldı.
Metrodan çıkıp evine doğru giderken tacize uğradı VİDEO
“Ne kadar rezilsiniz”
Sosyal medya hesabından video paylaşan genç kız, olana bitene şöyle isyan etti:
“Metrodan indim, evime gidiyorum. Yol da 8 dakika, bir şey değil. Eşofmanlıyım, eşofmanlı olmasam da laf atmaması gerekiyor. Ama yok atıyor. Şu an, şurada bekliyor. Gerçekten küfretmek istiyorum, ağız dolusu artık. Yapmayın, şunu yapmayın. Yolda gördüğünüz kadınlara arabayı durdurup camı açıp laf atmayın ya. Ne kadar rezilsiniz. Kulaklık takmıyorum, 8 dakikalık yolda başıma bir şey gelmesin diye. Yapmayın bunu, yapmayın…”