Meydan muharebesi değil, kız kaçırma kavgası: Beyoğlu sokakları karıştı

Beyoğlu'nda 14 yaşındaki Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile kaçınca, iki aile birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda kız kaçırma nedeniyle sokak ortasında kavga çıktı. Suriye uyruklu Hülya C. ve Mehdi D. isimli şahısların kaçması üzerine, kızın ailesi Mehdi D.'nin evine geldi.

Baba Yasser D. ile konuşmaya gelen aile, kızını sordu. Yasser D. oğlu ile kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine ortalık birbirine girdi. Kavgada birbirlerine giren tarafları kimse ayıramadı.

NE ARARSAN VAR: SOPA, BIÇAK, ZİNCİR, FIRÇA

Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.’yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi.

Yasser D.’den aynı şekilde karşılık alan aile, saat 16.00 sıralarında bu kez bıçak, sopa, zincir ve fırçalarla saldırıya geçti.

Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası: Meydan muharebesine döndü VİDEO

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Meydan muhaberesinin yaşandığı kavgada bıçaklı saldırgan Cafer Muhammed’i kafasından ve belinden ağır şekilde yaraladı.

Bıçakla ağır yaralanan genç bir süre sonra yere yığıldı. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından ağır yaralı Cafer Muhammed ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genci bıçaklayan şahsın Hıdır C. olduğunu tespit etti.

Olayın yaşandığı yerde çalışma yapan polis ekipleri, şahsı ve kızın kaçtığı gencin babası Yasser D.’yi kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.



