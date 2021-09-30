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- MHP Araban İlçe Başkanı Gör, trafik kazasında hayatını kaybetti
MHP Araban İlçe Başkanı Gör, trafik kazasında hayatını kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
- AA
- 30.09.2021 - 02:08
Gaziantep'in Araban ilçesinde, İskender Gör yönetimindeki otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.