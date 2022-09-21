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    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar

    Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki “darp” davasında karar çıktı. Mahkeme, Özer Hurmacı'yı 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı.
    • 21.09.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:24
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    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar

    Mihriban Hurmacı, futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi oldu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduklarını bildirdi.

    Birbirlerini yaraladılar

    İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim." diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim." diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.

    Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

    5 yıla kadar hapsi istendi

    İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

    Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #1

    Üçüncü duruşma görüldü

    İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celsede, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu.

    Dava hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerini, birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #2

    Her iki taraf da beraat talep etti

    Mihriban Hurmacı'nın avukatı, “Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Bu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatini talep ederim.” dedi.

    Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatini, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #3

    Özer Hurmacı'ya para cezası

    Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında "Basit yaralama" suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı.

    Özer Hurmacı'nın duruşmadaki davranışları ve ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanması geri bırakılmazken, "Tehdit" suçundan ise beraatine karar verildi.

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #4

    Mihriban Hurmacı'ya üç suçtan beraat

    DHA’nın haberine göre mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından beraatine karar verildi.

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #5

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #6

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #7

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #8

    Mihriban ve Özer Hurmacı arasındaki darp davasında karar #9


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