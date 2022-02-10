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Milas-Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Meşelik Adabükü Kavşağı’nda aralarında bir tır ile 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 1'i ağır, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 10.02.2022 - 16:16
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:13
Milas-Bodrum karayolu Meşelik Adabükü Kavşağı’nda aralarında bir tır ile 5 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı.
Kazada otomobillerde ağır hasar meydana gelirken, tır da karayolundan orta refüje çıkarak durabildi.
5 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Bodrum ve Milas İtfaiye ekiplerince müdahale edilen kazada yaralılar, sıkıştıkları araçların içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim dildi.
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme kaza ViDEO
7 YARALI
Kazada yaralanan 1’i ağır 7 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayın meydana geliş şeklinin ise ekipler tarafından incelendiği belirtildi.