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    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirildi.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 13:54
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    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi

    Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında, Milas’ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    Polis ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.

    7 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

    Evde yapılan aramada, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi #1

    525 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

    Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı.

    Polis yetkilileri, ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.

    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi #2

    NADİR OLARAK BULUNUYOR

    Painite, Myanmar'da nadir olarak bulunan borat minarel.

    Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi #3

    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi #4

    Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi #5

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