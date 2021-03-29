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    Milas’ta motosiklet uçuruma yuvarlandı: Genç sürücü öldü

    Kontrolden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 08:27
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    Milas’ta motosiklet uçuruma yuvarlandı: Genç sürücü öldü

    Muğla’nın Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi Labranda mevkisinde Çağrı Düdükçü (24)yönetimindeki 48 RY 303 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    SÜRÜCÜ CAN VERDİ, EŞİ AĞIR YARALANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü (21)ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Milas’ta motosiklet uçuruma yuvarlandı: Genç sürücü öldü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Milas’ta motosiklet uçuruma yuvarlandı: Genç sürücü öldü #2

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