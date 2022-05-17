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    Milas'ta otluk yangını

    Tarlada çalışan traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar kuru otlukları tutuşturdu.
    • 17.05.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:28
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    Milas'ta otluk yangını

    Muğla'nın Milas ilçesi Ekindere Mahallesi'nde, bir arazide yangın meydana geldi.

    İHA'nın haberine göre; traktör ile tarlada çalışma yapıldığı sırada traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Milas İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin metrekarelik alan yandı.

    Milas ta otluk yangını #1

    Milas ta otluk yangını #2

    Milas ta otluk yangını #3


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