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- Milas'ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü
Milas'ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü
Alevlere havadan destekle müdahale edilirken, 20 dönüm arazi zarar gördü.
- İHA
- 13.08.2020 - 17:27
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alan, alevlere teslim oldu.
Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için ekipler harekete geçti.
İki helikopterin havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saat süren bir müdahale ile söndürüldü.
20 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.