Dolar
7.3202
-0.1827%
Euro
8.6702
0.3286%
Altın
1947.03
1.6173%
Borsa
1103.88
-0.9244%
G. Altın
457.099
1.1162%
Bitcoin
84744
0.2055%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Milas'ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü

    Alevlere havadan destekle müdahale edilirken, 20 dönüm arazi zarar gördü.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 17:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Milas'ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alan, alevlere teslim oldu.

    Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için ekipler harekete geçti.

    İki helikopterin havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saat süren bir müdahale ile söndürüldü.

    20 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

    Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #1

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #2

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #3

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #4

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #5

    Milas ta zeytinlik arazide çıkan yangın söndürüldü #6

    Görüş Bildir