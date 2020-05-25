Milli boksör tarafından öldürülen Zeynep’in mesajları

Zeynep Şenpınar’ın, bir arkadaşıyla olan mesajlaşmalarında katili kastederek “Ahmet'le net bir şekilde bitti. Birbirimizle hiç alakamız yok.” dediği ortaya çıktı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25) ile milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, hastaneye kaldırıldı.

WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran cinayetin ardından Zeynep Şenpınar’ın WhatsApp’tan bir arkadaşına “Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de.” mesajı attığı ortaya çıktı.

AYRILIĞI KABULLENEMEDİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü şüphesi üzerine duruluyor.

Öte yandan Şenpınar’ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar’ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATTI

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın.” paylaşımı yaptığı belirlendi.