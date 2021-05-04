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Milli sporcu Alptuğ Akyol’un oğlu öldü
Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
- İHA
- 04.05.2021 - 11:32
- Güncelleme : 04.05.2021 - 12:12
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde Muaythai A Milli Takımı sporcusu olan Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol, 11’inci kattan beton zemine düşerek can verdi.
BÜYÜK ACI
Akşam saatlerinde yaşanan acı olay sonrasında baba Alptuğ Akyol ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
KAYSERİ’DE DEFNEDİLECEK
Küçük Yusuf'un Pınarbaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.