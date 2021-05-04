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    Milli sporcu Alptuğ Akyol’un oğlu öldü

    Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:12
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    Milli sporcu Alptuğ Akyol’un oğlu öldü

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde Muaythai A Milli Takımı sporcusu olan Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol, 11’inci kattan beton zemine düşerek can verdi.

    BÜYÜK ACI

    Akşam saatlerinde yaşanan acı olay sonrasında baba Alptuğ Akyol ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    KAYSERİ’DE DEFNEDİLECEK

    Küçük Yusuf'un Pınarbaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

    Milli sporcu Alptuğ Akyol’un oğlu öldü #1

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