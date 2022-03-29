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    Minik Mahra'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı

    Minik Mahra'nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı

    Antalya'da köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kalan Mahra, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın cenazesi, acılı ailesinin feryadı eşliğinde alındı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:34
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    Saldırgan köpek vahşetinden korkup, canını kurtarmak isteyen bir can daha hayata gözlerini yumdu.

    Antalya'da 5 Mart günü, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

    O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.

    Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

    Yaşam mücadelesini kaybeden Mahra'dan geriye kalan görüntüler VİDEO

    MAHRA, 23 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

    ACILI AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Sabah saatlerinde anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızının cenazesini almaya gelen anne gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

    Cenaze Belek Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Baba ise kızını bir an olsun yalnız bırakmayarak cenaze aracının ön koltuğuna oturdu.

    Küçük Mahra’nın cenazesi gözyaşları arasında alındı VİDEO



    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #1

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #2

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #3

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #4

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #5

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #6

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #7

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #8

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #9

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #10

    Minik Mahra nın cenazesi gözyaşlarıyla alındı #11


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