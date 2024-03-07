Mısır'a kaçan Eylem Tok'un oğlunun kullandığı otomobil ve çarptığı ATV’nin son hali Yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçırdığı oğlunun karıştığı kazada kullandığı otomobilin ve ölümüne neden olduğu genç adamın kullandığı ATV motorun olaydan sonraki hali kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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İHA

Sosyal medyada infiale yol açan olay gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan kazaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yazar Eylem Tok'un oğlunun neden olduğu kazada, lüks model araç ve ATV’ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Araçların son hali

Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi.

Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı aracın hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Acı’nın kullandığı ATV’nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.

Ne olmuştu?

Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştığı sırada 17 yaşındaki Timur Cihantimur yönetimindeki lüks araç çaprtı.

Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü ve motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralandı.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleler rağmen kurtarılmadı.

Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Geride ise acılı bir eş ve yetim bir çocuk kaldı...

Mısır'a kaçtılar

Kaza sonrası Timur Cihantimur telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti.

Bunun üzerine olay yerine gelen Tok, oğlunu da alarak olay yerinden kaçmıştı.

İkilinin saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldikleri öğrenilmişti.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri ortaya çıkmıştı.

Kırmızı bülten talebi

Gelişmeler çerçevesinde Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

KAZA SONRASI ARAÇLARIN HALİ

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)