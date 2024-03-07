Sosyal medyada infiale yol açan olay gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan kazaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yazar Eylem Tok'un oğlunun neden olduğu kazada, lüks model araç ve ATV’ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Araçların son hali
Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi.
Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı aracın hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Acı’nın kullandığı ATV’nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.
Ne olmuştu?
Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştığı sırada 17 yaşındaki Timur Cihantimur yönetimindeki lüks araç çaprtı.
Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü ve motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralandı.
Hayatını kaybetti
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleler rağmen kurtarılmadı.
Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Geride ise acılı bir eş ve yetim bir çocuk kaldı...
Mısır'a kaçtılar
Kaza sonrası Timur Cihantimur telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti.
Bunun üzerine olay yerine gelen Tok, oğlunu da alarak olay yerinden kaçmıştı.
İkilinin saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldikleri öğrenilmişti.
Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri ortaya çıkmıştı.
Kırmızı bülten talebi
Gelişmeler çerçevesinde Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.
KAZA SONRASI ARAÇLARIN HALİHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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