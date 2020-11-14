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- ‘Miss Uganda' kadınları Esenyurt’taki başka bir mekanda yakalandı
‘Miss Uganda' kadınları Esenyurt’taki başka bir mekanda yakalandı
- DHA
- 14.11.2020 - 13:27
- Güncelleme : 14.11.2020 - 13:39
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı.
Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı.
NE MASKE NE MESAFE…
Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.
Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.
'Miss Uganda' kadınları denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı İZLE
MİSS UGANDA YARIŞMACILARI ÇIKTI
Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi.
TAKSİLERLE EVLERİNE GÖNDERİLDİLER
Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.