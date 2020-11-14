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‘Miss Uganda' kadınları Esenyurt’taki başka bir mekanda yakalandı

‘Miss Uganda' kadınları Esenyurt’taki başka bir mekanda yakalandı

İçlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.