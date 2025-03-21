MİT, Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'yu yakaladı

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Emniyet güçleri, suç örgütlerinin tepesine çökmeye devam ediyor...

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan nokta operasyon geldi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurtdışı çalışmaları ile yakalanarak dün Türkiye'ye getirildi.

31 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelinin 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Ayrıca Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu öğrenildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Timo, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan, 28 Şubat'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün üst düzey yöneticisi Sinan Memi'nin Polonya'dan, yine kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.