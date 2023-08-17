MİT oyunu bozdu: Yapay zeka yoluyla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

AA

Yapay zeka yoluyla dolandırıcılık oyununu, Milli İstihbarat Teşkilatı bozdu...

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.

10 farklı hat aldı

Dolandırıcının, yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden aramalar yaptığını ortaya çıkaran MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.

MİT, kısa sürede enseledi

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

'Ses ve kimlik sahtekarlığına karşı dikkatli olun'

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.