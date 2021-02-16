Bazı kentlerdeki sürücülerin kural ihlali yapmasıyla gerçekleşen trafik kazaları, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Yurdun dört bir yanında yaşanan trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları ile görüntülenen kazaların çoğunda kural ihlali yapıldığı görüldü.

AŞIRI HIZ, HATALI SOLLAMA...

Kimi sürücü hız limitini aşarken, kimi sürücü ise hatalı dönüş ve sollama yaparak hasarlı kazalara sebep oldu.

MOBESE kameralarına yansıyan kazalar