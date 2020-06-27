Moda sahilinde dans edenlere 31 bin 500 TL ceza kesildi

İstanbul'da kayda geçen görüntülerde, vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü.

Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarıları dinlemeyen gençler, yine dün akşam Kadıköy Moda Sahili'nde eğlendi.

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Haftasonunun gelmesiyle dün akşam yüzlerce genç, Moda Sahili'ne akın etti.

DANS EDİP EĞLENDİLER

Koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençlerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Moda sahilinde dans edenlere ceza yağdı VİDEO

TOPLAM 31 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sahillerde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ses ve görüntü kaydı alarak, maske takmayan 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesti.

CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Cezaya itirazda bulunan bir genç, maskesini düşürdüğünü söyledi. Bir kişi ise sigara içtiği için maskesini çıkardığını belirtti. Burnunu kapatmayan bir kişi ise gözlüklerinin buhar yaptığını öne sürdü.