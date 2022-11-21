Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Büyük kayıp yaşayan modacı, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde bulunan evine 11 Ekim tarihinde 2 şüpheli girdi.

Saat 03.00 sıralarında bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve ulaşan yüzleri kapalı şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldurdu.

4 milyonluk mücevher ve ziynet çalındı

Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak kayıplara karıştı.

Durumu polis ekiplerine bildiren Özmen, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Modacı Melisa Naz Özmen'in 4 milyonluk mücevheri çalındı VİEDO



“Olay 6 dakikada gerçekleşti”

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Melisa Naz Özmen, “Maalesef yakın zamanda başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Cenazem vardı, hastam vardı ve tam o sırada benim bu felaketimden yararlanarak evime hırsızlar girdi. Olay 6 dakikada çok hızlı ve profesyonel şekilde gerçekleşti. Hırsızlar kapımın şifresini bilerek içeri girdiler. Apartmanın holünü kullanarak, oradaki ara camdan benim balkonuma ulaşıp, balkonumdan da direk yatak odama girdiler. Orada bulunan dijital çelik kasamı aldılar. Aynı zamanda çekmecemde bulunan mücevherlerimi çantama doldurarak tam 6 dakika içinde çok soğukkanlı şekilde operasyonu gerçekleştirip binayı terk ettiler araçlarına binip uzaklaştılar.” dedi.

Failler hala bulunamadı

Özmen, “Yakın zamanda kaybettiğim benim için kıymeti çok büyük olan anneannemden kalma yüzükler, safir, yakut, zümrüt olmak üzere yüzük ve kolyeler, pırlanta gerdanlıklar ve saatlerim mevcuttu kasanın içinde. Bu zor zamanımda başıma böyle bir şeyin gelmiş olması daha büyük bir acı. Ve failler hala bulunamadı, bunun da üzüntüsünü yaşıyorum. Maddi değeri geçtim, problem değil diyelim bir şekilde. Ama manevi değeri yüksek benim için hatıra olan anneannemden kalan mücevherler olduğu için İl Emniyet Müdürü’nden yardım istiyorum. Hala yakalanmadı 1 buçuk aya yaklaşmasına rağmen. Onların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum.” diye konuştu.