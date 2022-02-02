Euro
15.24
1.03%
Dolar
13.47
0.73%
Altın
780.68
0.74%
Borsa
2013
-0.11%
Bitcoin
521.575
1.30%
BTXN Coin
30.90
-4.12%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu

    Kadıköy’de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü. Uçkan ile taksi sürücüsü aracın kapılarını açıp yüzerek denizden çıktı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu

    İstanbul'da Kadıköy Kalamış Marina'da dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya’nın sürücüsü olduğu ticari taksiye bindi.

    Marina'ya giren Taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

    UÇKAN VE SÜRÜCÜ, KIYIYA YÜZEREK ULAŞTI

    Taksi denizin sularına gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

    Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #1

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #2

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #3

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #4

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #5

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #6

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #7

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #8

    Model Ece Su Uçkan, Kadıköy’de taksi ile denize uçtu #9


    Görüş Bildir