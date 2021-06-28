Euro
10.4174
-0.47%
Dolar
8.7307
-0.38%
Altın
500.56
-0.3%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
301.000
4.09%
EXEN Coin
31.02
10.66%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz'de boğuldu

    Tatil için geldiği Karasu'da denize giren 17 yaşındaki Adriana Lana, boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz'de boğuldu

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ablasının yanına tatil için gelen Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana, ailesi ile birlikte Denizköy Mahallesi mevkiinde denize gitti.

    Suya giren Lana, bir anda gözden kayboldu.

    BOĞULARAK CAN VERDİ

    Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen Lana, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz de boğuldu #1

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz de boğuldu #2

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz de boğuldu #3

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz de boğuldu #4

    Moldova uyruklu çocuk Karadeniz de boğuldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir