Moldova uyruklu çocuk Karadeniz'de boğuldu

Tatil için geldiği Karasu'da denize giren 17 yaşındaki Adriana Lana, boğularak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ablasının yanına tatil için gelen Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana, ailesi ile birlikte Denizköy Mahallesi mevkiinde denize gitti.

Suya giren Lana, bir anda gözden kayboldu.

BOĞULARAK CAN VERDİ

Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen Lana, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.