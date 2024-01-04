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Mossad’a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Mossad’a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltındaki kişiler, Mossad için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyordu.