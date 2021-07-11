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    MSB: 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren MSB, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:14
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    MSB: 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör mücadelesini sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonuyla da teröre karşı çalışmalar devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avaşin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "2 PKK'LI HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

    MSB: 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi ViDEO

    MSB: 2 PKK lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 2 PKK lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi #2

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