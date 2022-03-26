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MSB: Boğazda tespit edilen cisim emniyete alındı

MSB: Boğazda tespit edilen cisim emniyete alındı

İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.