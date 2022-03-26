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    MSB: Boğazda tespit edilen cisim emniyete alındı

    İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 12:45
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    MSB: Boğazda tespit edilen cisim emniyete alındı

    MSB: 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.

    Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

    AYRINTILAR GELECEK...


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