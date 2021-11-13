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- MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı
Suriye sınırında operasyonlarını sürdüren Hudut birlikleri, 1'i kırmızı bültenle aranan DEAŞ teröristi olmak üzere 2 şüpheliyi yakaladı.
- DHA
- 13.11.2021 - 13:34
- Güncelleme : 13.11.2021 - 13:46
Mehmetçiğin Suriye sınırında terörle mücadelesi sürüyor.
Teröriste nefes aldırmayan Hudut Kartalları, var gücüyle bölgede etkisi gösteriyor.
Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 2 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.
2 TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."