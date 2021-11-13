Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
642.221
0.50%
BTXN Coin
21.50
0.23%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı

    Suriye sınırında operasyonlarını sürdüren Hudut birlikleri, 1'i kırmızı bültenle aranan DEAŞ teröristi olmak üzere 2 şüpheliyi yakaladı.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı

    Mehmetçiğin Suriye sınırında terörle mücadelesi sürüyor.

    Teröriste nefes aldırmayan Hudut Kartalları, var gücüyle bölgede etkisi gösteriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 2 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

    2 TERÖRİST SINIRDA YAKALANDI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."

    MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir