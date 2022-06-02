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    MSB: Son 7 günde 68 şahıs, hududu geçmeden yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, son 7 gün içinde yasa dışı yollarla sınır dışına çıkmaya çalışan 68 terör mensubunun engellendiğini duyurdu.
    • 02.06.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:41
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    MSB: Son 7 günde 68 şahıs, hududu geçmeden yakalandı

    Terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor.

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişinin yakalandığını bildirdi.

    Son bir haftada 68 kişi yakalandı

    Bu kapsamda, son bir haftada Edirne, Van ve Hatay sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişi yakalandı.

    Yapılan incelemede, yakalananlardan 16'sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    MSB: Son 7 günde 68 şahıs, hududu geçmeden yakalandı #1


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