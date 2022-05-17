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- MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı hudut birliklerimiz tarafından son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.
- 17.05.2022 - 16:36
- Güncelleme : 17.05.2022 - 16:59
Edirne'de görevli Hudut Birliklerimiz terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şahısların yakalandığını açıkladı.
"Hudut birliklerimiz son 4 günde 32 kişiyi yakaladı"
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."