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    MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı hudut birliklerimiz tarafından son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.
    • 17.05.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:59
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    MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı

    Edirne'de görevli Hudut Birliklerimiz terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şahısların yakalandığını açıkladı.

    "Hudut birliklerimiz son 4 günde 32 kişiyi yakaladı"

    Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

    MSB: Yunanistan a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı #1

    MSB: Yunanistan a yasa dışı geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı #2


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