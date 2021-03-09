Mudanya'da çiftliğe köpek baskını: 23 köpek ele geçirildi

Yurt dışından getirdiği 'Maltese Terrier' cinsi köpekleri kaçak olarak üretip, sosyal medya üzerinden satan A.A. gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak şekilde üreterek sosyal medya üzerinden sattığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, . A.A.’nın evi ile çiftliğine operasyon düzenlendi.

150 BİN TL DEĞERİNDE 23 KÖPEK BULUNDU

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 11 yetişkin, 12 yavru ‘Maltese Terrier’ cinsi 23 köpek ele geçirildi.

Köpekler, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.A. gözaltına alındı.