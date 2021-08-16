Müdüre ayakkabı fırlatan öğretmene ceza

Toplantıda tartıştığı müdüre ayakkabısını fırlatan öğretmen, bir sene kademe ilerleme cezası alırken kararı yargıya taşıdı. Danıştay, öğretmenin cezasını onayarak davaya son noktayı koydu.

Bursa'da bulunan bir Anadolu Lisesi'ndeki Rehberlik Yürütme Kurulu toplantısında, okul müdürü ile rehber öğretmen arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, öğretmen, “Haysiyetsiz, şerefsiz” diyerek ayağından çıkardığı ayakkabısını okul müdürüne fırlattı.

KIDEM İLERLEME CEZASI ALDI

Müdürün şikâyetçi olmasıyla birlikte Valilik İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, müdüre hakaret ederek ayakkabı fırlatan öğretmene bir yıl kıdem ilerleme cezası verdi.

MAHKEMELİK OLDULAR

Öğretmen, kararı İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

ÖĞRETMEN KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattığı iddialarının sübûta erdiği, ‘amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak’ fiilini işlediği gerekçesiyle, dava konusu işlemi hukuka uygun bularak, davanın reddine karar verdi.

Cezanın iptalini talep eden davacı öğretmen, mahkeme kararını temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi de kararı onadı.