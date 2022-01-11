Müge Anlı da şaştı kaldı: Öldürülen karı-kocanın ardından yasak aşk karmaşası

Fethiye’de pusuya düşürülerek tüfekle vurulan Paslı çiftinin yakınları, faillerin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Fakat karmaşık yasak aşk ilişkileri ortaya çıkmasıyla olay daha da karıştı.

Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu.

Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.

CİNAYETLERİN ARDINDAN YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu.

İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var.

Ortaya çıkan ilişkiler ağı Müge Anlı'yı şaşırttı

MÜGE ANLI'NIN KAFASI KARIŞTI, ŞEMA HALİNDE ÇİZDİ

Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı, kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi.

Kafası karışan Müge Anlı, "Kim kiminle beraber?" diye sordu.

"İKİ ERKEK KARDEŞLE SEN, ONUN KARISIYLA SEN"

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen, daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları, "Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. Yani sizin ikinizin, sizin ikinizin. Ama aynı zaman da Cahit de devreye giriyor burada. İki erkek kardeşle sen, onun karısıyla sen. Hatice de..." sözleriyle açıkladı.

Ayrıca Hatice'nin öldükten sonra iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaraları çıktı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ ABLASI ANLATTIKLARIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Öte yandan öldürülen Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu da açıklamalarıyla izleyenlerin ağzını bir kez daha açık bıraktı.

Uylu'nun iddialarına göre kız kardeşi, eniştesi ve şüpheli olarak orada bulunan çiftlerin köyde adları çıktığı öğrenildi.

"ALİ VARÇIN'IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU ENİŞTEM CAHİT PASLI'DAN"

Eş değiştiren, birbirinin eşine yan gözle bakan ve yasak aşk yaşayanların olduğunu iddia eden Suna Uylu, büyük bir iddia daha ortaya atarak, "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının asıl babası eniştem Cahit Paslı." dedi.

Bu iddia, Müge Anlı dahil stüdyodaki herkesin ağzının açık kalmasına sebep oldu.

"HEPSİNİN HABERİ VAR, NASIL OLMASIN?"

Açıklamalarına devam eden Uylu, sık sık bu üç çiftin birbirlerinin eşleri ile yasak aşk birlikteliklerinin dedikodu olmadığını, eşlerin diğer çiftlerle olan ilişkilerini karşı tarafların bildiğini söyleyerek, "Hepsinin haberi var bu olaydan, nasıl olmasın? Hatta Ali, köy meydanında eşine 'Cahit ile birlikte değil misin sen?' diye bağırdı. Herkes biliyor bunları." bu iddiasını daha da güçlendirdi.