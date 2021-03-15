Eniştesi İsa Akman tarafından ormanlık alanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ'ın itirafları Türkiye gündemini sarsarken, sevindirici haberi Müge Anlı duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’da yaşanan olay, tüm Türkiye’yi şoke etti.

Ablasının boşandığı ve 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını, ormanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'dan yardım istedi.

ENİŞTE VE 3 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Yaşanan inanılmaz olayın ardından bugün, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Bahsi geçen enişte ile ilgili flaş gelişmeyi, bugün canlı yayında Müge Anlı açıkladı.

Müge Anlı, canlı yayının ardından gözaltına alınan eski enişte ve 3 arkadaşın 7 ay sonra tutuklandığını açıkladı.

Müge Anlı, ormanlık alanda tecavüz eden eniştenin tutuklandığını açıkladı İZLE

ANLATTIKLARIYLA TÜM TÜRKİYE’Yİ ŞOKE ETTİ

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, anlattıklarıyla herkesi ekrana kilitledi.

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi iddiasıyla istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI EKRANA GELDİ

Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı, tüm Türkiye şoke oldu.

Talihsiz adamın, Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi herkesin ağzını açık bıraktı.

Yaşadıklarını anlatan Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım." dedi.

ENİŞTENİN VUKUATLARI

Çığ'ın başına gelenleri çıkıp açıklamasının ardından ailenin köylüleri, Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak İsa Akman'ın kendilerine yaşattıklarını anlattı.

Köylüler, Çığ Ailesi'nin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia etti. Enişte hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlamalarının olduğu da ortaya çıktı.