Müge Anlı’da Durmuş Yanmaz cinayeti: Tek görgü tanığı olay anını anlattı

Eşinin 3 komşusu tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın, canlı yayında cinayet anı ve sonrasını canlandırdı. Müge Anlı’nın “Geriye neden şahit bıraktılar?” sorusu yayına damga vurdu.

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında yeni bir cinayet vakası işleniyor.

4 çocuk babası 65 yaşındaki Durmuş Yanmaz, 13 Nisan 2017'de Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Nebişeyh köyündeki yayla evinde 4 kurşunla öldürüldü.

'Komşu 3 kardeş öldürdü'

Cinayete ilişkin katil ya da katiller henüz bulunamadı ancak Yanmaz ailesinin işaret ettiği 3 kardeş komşu var.

Ancak o 3 komşu da Yanmaz’ı, cinayetin tek görgü tanığı olan eşi Emine Yanmaz’ın öldürdüğünü savunuyor.

Katil kim?

Katil ya da katillerin kim olduğu henüz bulunamazken, 3 kardeş olan ve hayvancılık yapan Erdal Göçer, Aydın Göçer, Yener Göçer kardeşler programa gelerek “biz katil değiliz” dedi ve cinayet iddialarını reddetti.

Emine Yanmaz ise kocasının 3 kişi tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Cinayet anı ve sonrası canlandırıldı

Bugün programda cinayet anı canlandırıldı.

Stüdyonun ortasında yerde uzanan bir adam ve başındaki Emine Yanmaz, kocasının vurulduktan sonraki halini anlattı.

Bu sırada katil oldukları öne sürülen 3 kardeş de hemen kadının arkasında ayakta bekledi.

‘Çelişkili ifadeler veriyor’ iddiası

3 kardeş, 5 yıl önce yaşananları anlatmaya çalışan Emine Yanmaz’ın çelişkili ifadeler verdiğini savunurken, programa katılan kadının kızı bu iddiaya karşı çıktı.

Kocasının 3 kişi tarafından vurulduktan sonra yüzüne su döktüğünü, ardından üzerine yorgan örttüğünü, sonrasında iki oğlunu aradığını dile getiren Emine Yanmaz, kardeşlerden Erdal Göçer’in “Hadi Aydın, işimiz bitti” dediğini öne sürdü.

Yanmaz, “112’yi aramayı bilmiyorum. Torunumun öğrettiği kadarıyla oğullarımı aradım. ‘Bizi vurdular oğlum, babanı öldürdüler’ dedim. Oğlum bana ‘kan akan yerleri varsa bir şeyler bastır’ dedi.” diye konuştu.

“Geride neden şahit bıraksınlar?”

Bunun üzerine ise Müge Anlı, “Adamı öldürenler, bu kadını neden öldürmesin? Geride neden şahit bıraksınlar?” diye sordu.

Kadının kızı Birgül ise “Bunlar defalarca babamın önünü silahla kestiler. Husumetimiz var. Suçu annemin üzerine atmak için onu sağ bıraktılar. Planlayarak yaptılar.” diyerek araya girdi.

Buna karşılık Aydın Göçer, “Biz anarşist değiliz, terörist değiliz. Kimsenin önünü kesmedik. Planı annen yaptı.” dedi.