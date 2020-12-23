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    Müge Anlı'da şaşkınlık veren olay: Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

    ATV'de Müge Anlı'nın programında Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adlı kadın tarafından dolandırıldığını belirtti. Olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca mağdur Korkmaz, büyük şok yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 18:06
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    Müge Anlı'da şaşkınlık veren olay: Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

    ATV ekranlarında yayımlanan ve skandallarla gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kadarı da olmaz dedirten bir olay daha yaşandı.

    Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı.

    "350 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

    Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı.

    "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

    Emre Korkmaz daha sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı.

    Müge Anlı da şaşkınlık veren olay: Karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi #1

    ENİŞTEM DİYE TANITTIĞI KİŞİ KOCASI ÇIKTI

    Kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında.

    Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.

    Müge Anlı da şaşkınlık veren olay: Karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi #2

    Müge Anlı da şaşkınlık veren olay: Karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi #3

    Müge Anlı da şaşkınlık veren olay: Karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi #4

    Müge Anlı da şaşkınlık veren olay: Karısını baldızım diye başka adamla evlendirdi #5

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