Müge Anlı'da Şiar cinayeti çözüldü mü? Şiar'ın katili kim? Gülüzar Emanet'in itirafları

Müge Anlı'da Şiar cinayeti çözüldü mü? Şiar'ın katili kim? Gülüzar Emanet'in itirafları

Sosyal medyada herkes, sevgilisi ile iş birliği yapıp oğlu Şiar Kılıç'ı öldüren Gülüzar Emanet'i konuşuyor. Şiar Kılıç nasıl öldürüldü? Gülüzar Emanet, Şiar Kılıç cinayetini itiraf etti mi?

Türkiye, Müge Anlı'da çözülmeye çalışılan Şiar Kılıç cinayetini konuşuyor.

Cinsel tacizden cinayete uzanan 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinin detayları, öğrenenleri dehşete düşürdü. Peki Şiar Kılıç, annesi Gülüzar Emanet ve annesinin sevgilisi Hami Kıcı tarafından nasıl öldürüldü? İşte Şiar Kılıç cinayetinin detayları...

Müge Anlı'nın 26 Ağustos tarihli bölümünde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Olayla ilgili ilk itiraf geldi, Hami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin, Şiar Kılıç'ın yakılarak öldürüldüğünü açıkladı.

ŞİAR KILIÇ'I ÖLDÜREN ANNESİ GÜLÜZAR EMANET'E TEPKİ YAĞDI

Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı’nın Şiar Kılıcı yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. İtiraf ardından sosyal medyada sevgilisiyle bir olup oğlunu yakan Gülüzar Emanet'e tepki yağmaya başladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti.

ŞİAR KILIÇ'A NE OLDU?

Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.

"ÇOCUĞUMU DEMİR ÇUBUKLARLA TACİZ EDİYORDU"

Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Emanet’in canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Hami., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti.

Şiar Kılıç cinayetini itiraf eden Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı gözaltına alındı VİDEO

HAMİ KICI VE GÜLÜZAR EMANET GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ŞÜPHELİLER SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

ŞİAR KILIÇ YANGINDAN ÖNCE Mİ ÖLDÜ?

Yangından 2 gün önce hastaneye giden Gülizar Emanet’in doktora oğlunun öldüğünü söylemesi ise soru işaretlerini çoğaltmıştı.

Müge Anlı, anne Gülizar'ı o tarihte ölmemiş oğlunu ‘o gün’ neden ölmüş gibi gösterdiğini sorgulamış ancak yanıt alamamıştı. Hastanedeki doktorun ifadeleri ortaya çıktı.

İfadelerde Gülüzar Emanet'in ‘2 saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. ‘ sözleri ön plana çıktı. Açıklamayla birlikte Şiar Kılıç'ın yangın önce öldürülmüş olabileceği iddiaları güçlendi.