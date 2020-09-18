Müge Anlı'dan Gülay Uygun açıklaması

Müge Anlı, Gülay Uygun'un intiharıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), dün akşam silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu.

ÖLÜMÜNDEN MÜGE ANLI'YI SORUMLU TUTTU

Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan ve Gülay Uygun tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektupta ise ölümünden programında konuyu araştıran Müge Anlı’yı sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Mektup, olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere delil torbasına konuldu.

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, annesinin ölümünün ardından şunları söyledi:

"Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna da orada yatıyor. Aleyna'nın anne babası cayır cayır ağlıyor.

Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edip de televizyonda bağıran insandır.

Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana ‘sessiz kalacağız’ dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden benim annem orada yatıyor.

Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. ‘Oğlum buraya bağlan’ diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim."





"EŞİM O KADAR GURURLU Kİ DAYANAMADI”

Eşinin mektup bıraktığını belirten Durak Uygun ise, “Benim eşim Müge Anlı’nın bir kelimesine kendini öldürdü. Benim eşim yanına yazmış ‘benim ölüm nedenim Müge Anlı’dır’ demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum.” diye konuştu.

"PEŞİNİ BIRAKMAM"

Konu hakkında ilk kez konuşan Müge Anlı, ""Anne intihar etmeyi düşünüyor ama ağzından maskesini bile çıkarmıyor. Elinde poşetler var ve ensesinden bir kurşunla intihar ediyor.

Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Konu annenin üzerinde değilken kadın dün ölüyor. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi.

"2 GÜN SONRA İFADESİ ALINACAKTI"

Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili. Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı' dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

"OLAYIN ARDINDAN BEN SUÇLU OLDUM"

Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

"YILDIRMA POLİTİKASI BU"

Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum. Bu bir yıldırma politikası, biliyorum.

Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim. Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu. Bu işin peşini bırakmayacağız.

"KEŞKE BU TAVRI OĞLUNA DA GÖSTERSEYDİN"

Senin eşin, bir söze kendini vuruyor. Senin söylemine göre... Ama başka kadınlar dayak atılıp canlı yayına çıkarlarsa yaşamına devam etmek zorundalar mı? Keşke bu tavrı Aleyna şiddet görürken oğluna da gösterseydin. Allah rahmet eylesin sana; ama keşke o tavrı o zaman da gösterseydin. Ben senin de karşında değilim. Herkes gerçeği biliyor, herkes gerçeği dakika dakika burada izledi."" dedi.